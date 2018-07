Tunis (AFP) Das Innenministerium in Tunesien hat für Freitag sämtliche Demonstrationen verboten, die sich gegen den islamfeindlichen Film "Die Unschuld der Muslime", aber auch gegen die jüngst in Frankreich veröffentlichten Mohammed-Karikaturen richten könnten. Dem Ministerium lägen Informationen vor, wonach bei den Demonstrationen Gewalt und Plünderungen drohen könnten, hieß es am Donnerstagabend zur Begründung. Westliche Staaten fürchten am Freitag erneut gewalttätige Proteste in der muslimischen Welt.

