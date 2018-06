Offenbach (dpa) - Frühherbstlich, aber eher freundlich geht der kalendarische Sommer in Deutschland zu Ende. Der heutige Freitag, letzter Tag des Sommers, werde ganz passabel, sagte Meteorologe Jens Hoffmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Im Süden seien noch einmal 20 bis 22 Grad und Sonnenschein zu erwarten. Im Norden allerdings dominieren Regenwolken, die bis zur Mitte Deutschlands vordringen können.

Zwei Tage vor Herbstanfang rutschte die Nachttemperatur in weiten Teilen Deutschlands zum ersten Mal in dieser Saison unter den Gefrierpunkt. Am Boden war es vielerorts in der Mitte und im Süden frostig - der DWD registrierte minus drei Grad in Halle (Sachsen-Anhalt) und sogar minus vier Grad in Gütersloh (Nordrhein-Westfalen). Auch im Donautal gab es leichten Bodenfrost. Die Frostgefahr werde aber nachlassen, sagte Meteorologe Hoffmann.

Der Samstag, wenn präzise um 16.49 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit der astronomische Herbst beginnt, dürfte überall durchwachsen werden. Viele Wolken, Regenschauer und Temperaturen von höchstens 18 Grad sagen die Meteorologen voraus.

Wie es weitergeht, war am Donnerstag noch unklar: «Der Sonntag steht noch völlig auf der Kippe», sagte Meteorologe Hoffmann. Vielleicht gewinne Hochdruck die Oberhand - dann würde es freundlich. «Es könnte aber auch regnen.» Grund für die unsichere Prognose sei vermutlich der ehemalige Hurrikan «Nadine» auf dem Ostatlantik. Wie er das Wettergeschehen beeinflussen werde, könnten die Computermodelle nicht präzise vorhersagen.

Für die Meteorologen hat der Herbst schon längst begonnen. Weltweit werden die Jahreszeiten für die Statistik in vollen Monaten betrachtet. Der meteorologische Herbst umfasst die Monate September, Oktober und November.