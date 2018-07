Kabul (AFP) Unter dem Vorwurf der Propaganda hat Afghanistan am Samstag den Verkauf aller pakistanischen Zeitungen im Land verboten. Mit der Begründung, dass die Blätter aus dem Nachbarland die radikalislamischen Taliban unterstützten und die Regierung in Kabul untergraben würden, wurde die Einfuhr der Zeitungen an den Grenzen zu den Ostprovinzen Nangarhar, Kunar und Nuristan blockiert. "In den vergangenen Monaten haben die pakistanischen Zeitungen eine Kampagne gegen die afghanische Regierung insbesondere in den Ostprovinzen gestartet", sagte Regierungssprecher Sajed Ihsanuddin Taheri.

