Haren (dpa) - Eine Facebook-Party im niederländischen Haren ist in der Nacht in Krawalle und Chaos ausgeartet. Betrunkene Jugendliche verwüsteten laut Polizei Straßen, Geschäfte und Gärten der Kleinstadt und legten Brände. Außerdem wurden Steine und Flaschen geworfen. Mindestens sechs Jugendliche wurden verletzt, es gab 20 Festnahmen. Tausende Jugendliche waren in die Kleinstadt gekommen, nachdem ein Mädchen auf Facebook zu ihrem Geburtstag eingeladen hatte. Dabei hatte sie nicht angekreuzt, dass es um eine private Party ging.

