Haren (dpa) - Eine Facebook-Party im niederländischen Haren hat zu gewalttätigen Krawallen und Verwüstungen in der Kleinstadt geführt. Randalierer plünderten in der Nacht zum Samstag Geschäfte und steckten Autos und Schuppen in Brand.

«Sie griffen die Polizei mit Pflastersteinen, Feuerwerk und Flaschen an», sagte der Chef der regionalen Polizei, Oscar Dros, bei einer Pressekonferenz am Samstag. Nach ersten Analysen waren die Krawalle geplant. «Erfahrene Rädelsführer aus dem ganzen Land gingen mit ungeheurer Gewalt und Aggression vor», sagte Dros.

500 Polizisten waren in der Nacht im Einsatz. 35 Menschen wurden verhaftet. Etwa 30 Jugendliche wurden verletzt. Ob es Schwerverletzte gab, blieb unklar. Zunächst war die Rede von zwei Schwerverletzten gewesen.

Mehrere tausend Jugendliche waren nach Haren gekommen, nachdem ein Mädchen auf Facebook zu seinem 16. Geburtstag eingeladen hatte. Die junge Frau hatte vergessen anzukreuzen, dass es um eine private Party ging.