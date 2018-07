Berlin (AFP) Der Osten fällt im Vergleich mit den westdeutschen Bundesländern wirtschaftlich wieder zurück. Das ostdeutsche Bruttoinlandsprodukt je Einwohner habe 2011 bei 71 Prozent des westdeutschen Niveaus gelegen, heißt es im Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2012, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beraten werden soll und der der "Schweriner Volkszeitung" am Wochenende vorlag. Im Vorjahr habe der Vergleichswert bei etwa 73 Prozent gelegen, berichtete die Zeitung in ihrer Samstagsausgabe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.