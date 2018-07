Abidjan (AFP) Nach einem Angriff mutmaßlicher Regierungsgegner hat die Elfenbeinküste die Schließung der Grenze zu Ghana angeordnet. Die Grenze bleibe "bis auf weiteres" geschlossen, teilte Verteidigungsminister Paul Koffi Koffi am Freitagabend im Staatsfernsehen mit. In der Nacht zuvor hatte eine Gruppe bewaffneter Männer von Ghana aus einen ivorischen Grenzposten angegriffen. Fünf von ihnen wurden nach Angaben des Verteidigungsministers getötet, fünf weitere wurden festgenommen, die restlichen Angreifer entkamen in das Nachbarland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.