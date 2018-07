Potsdam (dpa) - Das Innenministerium in Potsdam hat bestritten, dass in der NSU-Affäre eine Spur nach Brandenburg führt. Es gebe keinen Fahrzeugdiebstahl in Brandenburg, auf den diese Behauptung zutreffe und damit auch kein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sollen DNA-Spuren aus einem Auto teilweise mit Spuren aus dem Ende 2011 in Eisenach entdeckten Wohnmobil der Neonazi-Terrorzelle NSU übereinstimmen. Das gestohlene Auto soll in Brandenburg gefunden worden sein.

