Ludwigsburg (dpa) - Erinnerung an Charles de Gaulles berühmte Rede an die deutsche Jugend: In Ludwigsburg ist ein deutsch-französisches Bürgerfest eröffnet worden. Etwa 3000 Besucher werden zu Konzerten, Ausstellungen und Diskussionsrunden rund um das Schloss erwartet. Vor 50 Jahren hatte der damalige französische Präsident hier den Grundstein für die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt. Daran wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande bei einem Festakt erinnern.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.