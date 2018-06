Spuren aus NSU-Ermittlungen führen in Berliner Rocker-Szene

Berlin (dpa) - In der NSU-Affäre führen nun auch Hinweise ins Berliner Rocker-Milieu. Wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, wurden nach einer Schießerei vor einem Clubhaus der Bandidos am 5. Juli DNA-Spuren gefunden, die teilweise Übereinstimmungen mit DNA-Spuren aus dem letzten Versteck des Zwickauer-Terror-Trios. Die Berliner Polizei wollte sich auf Anfrage nicht äußern und verwies auf die Staatsanwaltschaft.Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wird nun geprüft, ob die zwei DNA-Spuren von ein und derselben Person stammen.

Weitere Demos gegen Islam-Video in Deutschland

Berlin (dpa) - In Deutschland wollen Muslime heute erneut gegen das islamfeindliche Schmähvideo auf die Straße gehen. Demonstrationen, die sich gegen eine öffentliche Vorführung des Films in Deutschland richten, sind in Karlsruhe und Dortmund angemeldet. Bereits gestern hatten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen insgesamt rund 1600 Menschen gegen die Beleidigung des Propheten demonstriert. Während die Proteste hierzulande allesamt friedlich blieben, kam es in mehreren islamische Ländern erneut zu Gewaltausbrüchen. Allein in Pakistan starben 16 Menschen.

Romney verdiente 2011 fast 14 Millionen Dollar - Kleiner Steuersatz

Washington (dpa) - Seit Monaten muss sich Mitt Romney den Vorwurf anhören, er verheimliche seine privaten Finanzen. Nun veröffentlicht er seine jüngste Steuererklärung. Demanch hat er im vergangenen Jahr rund 13,7 Millionen Dollar verdient und darauf rund 14 Prozent Steuern gezahlt. Zusätzlich veröffentlichte Romney eine notariell beglaubigte Bestätigung, zwischen 1990 und 2009 jährlich mindestens 13,6 Prozent seines Einkommens ans Finanzamt abgeführt zu haben. Damit widerspricht er dem Vorwurf, er habe in manchen Jahren gar keine Steuern gezahlt.

Grüne Basis sucht ihre Spitzenkandidaten - Auftakt in Hannover

Hannover (dpa) - Die Urwahl des Spitzen-Duos der Grünen für die Bundestagswahl 2013 hat begonnen. In Hannover stellten sich gestern zum Auftakt der Kandidatenkür 10 der insgesamt 15 Bewerber den Fragen der Mitglieder. Als erster präsentierte sich einer der eher unbekannten Kandidaten, Werner Winkler aus Waiblingen. Nur wenige Stunden zuvor hatte Fraktionsgeschäftsführer Volker Beck die weitgehend unbekannten Kandidaten zum Überdenken ihrer Bewerbung aufgefordert. Ernstnehmen müsse man diese elf zusätzlichen Kandidaten am Ende nicht, sagte er dem Radiosender NDR Info.

Experte zweifelt an Rückholbarkeit der Asse-Atomfässer

Hannover (dpa) - Der Vorsitzende der Entsorgungskommission des Bundes, Michael Sailer, bezweifelt, dass die 126 000 Atomfässer im Salzbergwerk Asse geborgen und in ein anderes Endlager gebracht werden können. Die Rückholung entwickelt sich immer mehr zur «Mission Impossible», sagte Sailer der «Frankfurter Rundschau». Laut Sailer droht das Bergwerk bei Wolfenbüttel einzustürzen und mit Wasser vollzulaufen. Als Alternative zu einer Rückholung schlug Sailer vor, die Hohlräume des Bergwerks mit Feststoff zu verfüllen.

BA-Vorstand Alt kritisiert Ein-Euro-Jobs als wirkungslos

Berlin (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit hat für eine erfolgreiche Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt staatliche Lohnzuschüsse vorgeschlagen. «All die vielen Programme, von ABM bis zum Ein-Euro-Job, hätten dauerhaft nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, sagte BA-Vorstand Heinrich Alt der «Berliner Zeitung». Man müsse darauf hinarbeiten, dass auch Menschen mit größeren Vermittlungshemmnissen eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten.