Islamabad/Dhaka (AFP) In Pakistan haben am Samstag erneut tausende Menschen gegen den islamfeindlichen Film aus den USA demonstriert. In der pakistanischen Hauptstadt Islambad marschierten mehr als 5000 Menschen, darunter hunderte Frauen, auf das Parlament zu. Sie riefen Parolen wie "Wir lieben unseren heiligen Propheten" und "Bestrafung für die, die unseren Propheten erniedrigt haben". In Lahore veranstaltete die islamistische Gruppe Jamaat-ut-Dadwa eine Protestkundgebung vor dem US-Konsulat. Auch in Karachi waren Proteste geplant.

