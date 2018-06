Pielenhofen (dpa) - Zwei Mountainbike-Fahrer sind in einem Wald im Naabtal in der Oberpfalz abgestürzt - ein 29-Jähriger starb. Der andere Radfahrer wurde schwer am Kopf verletzt. Sie waren zwischen den Ortschaften Duggendorf und Pielenhofen etwa 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Ein dritter Radfahrer musste alles mit ansehen und erlitt einen schweren Schock. Der vorausfahrende 29-Jährige war vermutlich weggerutscht und gestürzt. Der zweite Verunglückte wollte dem Mann wohl zur Hilfe eilen und stürzte an der gleichen Stelle ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.