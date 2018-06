Offenbach (dpa) - Passend zum kalendarischen Herbstanfang wird es in Deutschland heute kühl und ungemütlich. Lediglich im Südwesten hält sich das Spätsommerwetter noch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte.

Sonst sei es meist bewölkt und regne immer wieder. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 15 und 20 Grad zurück. Nachts kühlt es sogar bis auf drei Grad ab. Und daran soll sich nach Angaben der Meteorologen auch bis mindestens Dienstag kaum etwas ändern.

Der kalendarische Herbst beginnt am Samstag um 16.49 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Für die Meteorologen ist es jedoch schon längst Herbst: Denn weltweit werden die Jahreszeiten für die Statistik in vollen Monaten betrachtet. Der meteorologische Herbst umfasst dabei die Monate September, Oktober und November.