Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat seinen zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga verpasst. Trotz drückender Überlegenheit kam die Werkself im Westderby gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 hinaus. Patrick Herrmann hatte die Gäste schon in der dritten Minute in Führung geschossen. Michal Kadlec gelang neun Minuten später der Ausgleich. Die beste Chance zum Bayer-Sieg vergab vor 27 640 Zuschauern Nationalspieler André Schürrle, der in der 70. Minute bei einem Handelfmeter nur den Pfosten traf.

