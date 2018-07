Turin (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist auch im 43. Liga-Spiel in Folge ungeschlagen geblieben und hat seine Tabellenführung in der Serie A ausgebaut. Die "Alte Dame" gewann am vierten Spieltag ihr Heimspiel gegen Chievo Verona 2:0 (0:0) und jagt damit weiter den unglaublichen Rekord des AC Mailand, der zwischen 1991 und 1993 den Platz 58-mal in Serie nicht als Verlierer verlassen hatte. Stürmer Fabio Quagliarella (63., 68.) erzielte beide Treffer für die Turiner, die mit der perfekten Ausbeute von zwölf Punkten an der Tabellenspitze liegen.

Dabei profitierten die Turiner von den Patzern der Verfolger. Lazio Rom ließ beim 0:1 (0:0) gegen den FC Genua erstmals in der Saison Punkte liegen und blieb auf Rang drei. Nationalstürmer Miroslav Klose wurde dabei erst in der 75. Minute eingewechselt, den Sieg für die Gäste machte wenig später Marco Borriello (79.) perfekt.

Vor dem Spitzenspiel beim zweitplatzierten SSC Neapel am Mittwoch hatte Roms Trainer Vladimir Petkovic seine Startelf auf einigen Positionen neu besetzt. Bei Genua stand derweil die deutsche Nachwuchshoffnung Alexander Merkel in der Startelf, wurde aber zur Pause ausgewechselt.

Auch die übrigen Verfolger ließen Federn. Neapel kam bei Catanio Calcio nur zu einem 0:0, Inter Mailand unterlag sogar zu Hause AC Siena mit 0:2 (0:0). Der starke Aufsteiger Sampdoria Genua verlor durch das 1:1 (0:0) gegen den FC Turin ebenfalls den Anschluss, bleibt jedoch weiterhin ungeschlagen.

Derweil wird die Luft für Massimiliano Allegri, Trainer des AC Mailand, immer dünner. Der 18-malige Meister hat nach dem 1:2 (0:1) bei Udinese Calcio weiterhin nur drei Punkte auf dem Konto, Allegri war bereits vor dem Spiel heftig kritisiert worden.

US Palermo verlor mit dem neuen Trainer Gian Piero Gasperini 0:1 (0:0) bei Atlanta Bergamo, für den FC Bologna reichte es gegen den noch sieglosen Aufsteiger Delfino Pescara nur zu einem 1:1 (1:1). Das Spiel zwischen Cagliari Calcio und AS Rom war wegen Sicherheitsbedenken kurzfristig abgesagt worden.

Bereits am Samstag rettete sich der FC Parma in letzter Minute einen Punkt. Jaime Valdés traf per Strafstoß zum 1:1 (0:1) gegen den AC Florenz. Facundo Roncaglia (20.) hatte die Fiorentina, bei der Ex-Bayern-Spieler Luca Toni nur eingewechselt wurde, in Führung gebracht.