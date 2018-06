Teheran/Istanbul (AFP) Im Iran und in der Türkei hat es am Sonntag erneut Proteste gegen die Verunglimpfung des Propheten Mohamed gegeben. Vor der französischen Botschaft in Teheran versammelten sich rund 300 Demonstranten, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP sagten. Sie wandten sich mit den Rufen "Tod den USA", "Tod Israel" und "Tod Frankreich" demnach gegen die Mohamed-Karikaturen im französischen Satiremagazin "Charlie Hebdo" und gegen den in den USA produzierten Film "Die Unschuld der Muslime". Die Polizei hielt die Demonstranten demnach auf Distanz zur Botschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.