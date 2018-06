Dortmund/Hannover (dpa) - In Deutschland haben Muslime den dritten Tag in Folge gegen das umstrittene Anti-Islam-Video demonstriert. In Hannover zogen am Sonntag laut Polizei rund 1000 Menschen durch die Innenstadt, im rheinischen Bergisch Gladbach kamen rund 50 Muslime zu einer Kundgebung zusammen.

Am Samstag hatten bereits 1500 Muslime friedlich in Dortmund protestiert und 300 in Karlsruhe. In der islamischen Welt hatte das in den USA produzierte Video, in dem der Prophet Mohammed verunglimpft wird, massive Proteste und eine Welle der Gewalt ausgelöst.