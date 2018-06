Morelia (AFP) Im Westen Mexikos hat die Polizei die Leichen von sieben gefolterten Männern gefunden. Die Toten seien in einem Wagen an einer Straßenkreuzung im Bundesstaat Michoacán entdeckt worden, sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Samstag. Michoacán ist die Heimat von Präsident Felipe Calderón und einer der Staaten, der am meisten vom Krieg zwischen den Drogenkartellen in Mitleidenschaft gezogen wird.

