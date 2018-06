Istanbul (dpa) - In Ägypten stehen in den nächsten Monaten voraussichtlich vorgezogene Neuwahlen an. Das oberste Verwaltungsgericht hat eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes bestätigt, darin war das Parlament für illegitim erklärt worden. Hintergrund: Parteimitglieder der Muslimbruderschaft kandidierten für Direktmandate, die eigentlich für «Unabhängige» reserviert gewesen waren. Der Oberste Militärrat hatte das Parlament deshalb aufgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.