Doha (dpa) - Die libyschen Behörden wollen alle Milizen und bewaffneten Gruppen in dem nordafrikanischen Land auflösen. Das kündigte der Präsident der Nationalversammlung, Mohammed al-Megrayef, an. Betroffen seien alle Gruppierungen, die sich der staatlichen Kontrolle entziehen, sagte Al-Megrayef in der von Al-Dschasira übertragenen Erklärung. Man verbiete außerdem das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit. Die Erklärung folgte nur einen Tag nach einer Großdemo gegen Gewalt und islamistische Milizen in der ostlibyschen Stadt Bengasi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.