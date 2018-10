Frankfurt/Main (dpa) - Ängste vor einem stockenden Wachstum der Weltwirtschaft angesichts eines eingetrübten Geschäftsklimas in Deutschland haben deutsche Aktien am Montag belastet. Der Leitindex Dax verlor am Nachmittag 0,78 Prozent auf 7394 Punkte, nachdem er am Freitag ein Jahreshoch verzeichnet hatte.

Der MDax sackte um 1,06 Prozent auf 11 095 Punkte ab. Der TecDax ging um 0,58 Prozent auf 814 Punkte zurück. Der am Vormittag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex habe Anlegern klargemacht, dass nun selbst die stärksten und größten Volkswirtschaften der Eurozone die Auswirkungen der Schuldenkrise spürten, sagte Marktstratege Ishaq Siddiqi von ETX Capital in London.

Mit den Ifo-Daten hätten auch Befürchtungen zugenommen, dass Deutschland zu Beginn des kommenden Jahres in eine Rezession schlittern könnte. Der Ifo-Index war auch im September rückläufig und sank auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2010.

Unter den Einzelwerten standen Continental und Lanxess an ihrem ersten Handelstag im Dax mit Verlusten von 2,87 respektive 0,81 Prozent im Anlegerfokus. Die beiden Papiere verdrängten MAN und Metro in den MDax, wo sie zuletzt um 0,50 beziehungsweise 0,59 Prozent nachgaben. Größter Verlierer im Dax waren die Papiere der Commerzbank mit einem Minus von 4,32 Prozent. Händler verwiesen auf einen negativen Analystenkommentar sowie neuerliche Gewinnmitnahmen. Die Titel waren zuletzt besonders gut gelaufen und hatten seit Anfang September knapp ein Viertel an Wert hinzugewonnen.

ThyssenKrupp-Papiere rutschten als zweitschlechtester Dax-Wert um 3,36 Prozent ab. Händler sprachen von einer anhaltend schlechten Stimmung im Stahlsektor angesichts der negativen Entwicklung bei Eisenerz und der Sorge um eine weltweite Wachstumsabschwächung. Europaweit stellten die Rohstoffwerte im Stoxx 600 Basic Ressources mit minus 1,98 Prozent den schwächsten Sektor. Gefragt waren dagegen defensive Aktien wie Fresenius und FMC mit Gewinnen von 1,02 respektive 0,42 Prozent. Bayer-Aktien verteuerten sich um 0,70 Prozent, nachdem der Pharma- und Chemiekonzern eine weitere US-Zulassung für das Augenmedikament Eylea erhalten hat.

Am Rentenmarkt sank die Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,24 (Freitag 1,28) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,27 Prozent auf 133,83 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,12 Prozent auf 140,31 Punkte. Der Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2916 (Freitag: 1,2988) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7742 (0,7699) Euro.