Lichtenfels (dpa) - Ein Brand in einer hessischen Pizzeria hat mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Zwei Bewohner des dreistöckigen Fachwerkhauses in Lichtenfels-Neukirchen wurden nach dem Feuer in der Nacht noch vermisst. Der 38 Jahre alte Hausbesitzer und Pizzabäcker konnte sich aus den Flammen retten. In dem Haus wohnten außer dem Mann vier weitere Menschen: die 34 Jahre alte Ehefrau des Wirts und deren 28 Jahre alte Schwester. Auch zwei Kinder sollen in dem dreistöckigen Haus im Zentrum des Dorfes gelebt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.