Lichtenfels/Kassel (dpa) - Ein dramatischer Brand schockt die Menschen in Nordhessen: Vermutlich vier Menschen sind gestorben, als in der Nacht zum Montag ein dreistöckiges Fachwerkhaus in Lichtenfels-Neukirchen niederbrannte. Unter den Opfern sind höchstwahrscheinlich auch zwei Kinder.

Der Hausbesitzer, der im Erdgeschoss eine Pizzeria betrieb, konnte sich retten.

«So was Schlimmes hatten wir hier noch nie», sagt der Bürgermeister. «Der Ort ist total geschockt.» Zwölf Stunden nach dem tödlichen Brand macht sich Gemeindeoberhaupt Uwe Steuber zum dritten Mal auf den Weg nach Neukirchen. Noch immer ziehen Rauchschwaden über das 500-Einwohner-Dorf im Kreis Waldeck-Frankenberg.

Es war zwei Uhr nachts, als Nachbarn den Brand im Gasthaus «Zur Linde» bemerkten. Das dreistöckige Fachwerkhaus liegt mitten im Ort. «Als die Feuerwehr kam, hat's schon lichterloh gebrannt», sagt Polizeisprecher Dirk Virnich. 80 Feuerwehrleute, auch aus anderen Bundesländern, kämpfen drei Stunden gegen die Flammen. Am Ende ragen nur noch verkohlte Balken in den Himmel. Immerhin: Die Nachbargebäude bleiben verschont.

Vor dem brennenden Haus findet die Polizei den 38 Jahre alten Wirt und Hausbesitzer. Er sei verwirrt und betrunken gewesen, sagt der Polizeisprecher. Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus und dann zur Polizei nach Frankenberg gebracht. Am Nachmittag holten Angehörige ihn ab. «Der Mann geht davon aus, dass seine Familie zum Brandzeitpunkt im Haus war», sagt der Polizeisprecher.

In der «Linde» wohnten laut Polizei außer dem Mann vier weitere Menschen: die 34 Jahre alte Ehefrau des Wirts, deren 28 Jahre alte Schwester und zwei Kinder - die fünf und zehn Jahre alten Töchter einer dritten Schwester. Sie stammen aus Litauen, der Wirt ist Deutscher.

«Die Familie war sehr gut im Ort integriert», sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lichtenfels. Die Pizzeria habe immer für die Verpflegung von Schützenfesten gesorgt. Die beiden Mädchen habe die Familie erst vor kurzem nachgeholt, sie seien in Schule und Kindergarten beliebt gewesen.

In der Brandnacht sei das ganze Dorf auf den Beinen gewesen, sagt Steuber. Die Leute hätten den Feuerwehren Kaffee gekocht und Essen gebracht. Zu diesem Zeitpunkt habe man noch gehofft, die Kinder und die Frauen könnten in der Brandnacht nicht zu Hause gewesen sein. Aber dann hätten die Leute das Auto in der Garage entdeckt, «da war die Ernüchterung groß».

Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt noch vorsichtiger: Am Morgen war zunächst noch von vier Vermissten die Rede. Dann entdecken die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten von einer Drehleiter aus die erste Leiche. Sie lag in einem Zimmer im ersten Stock der Brandruine. Eine Frau oder ein Kind? «Das kann man nicht sagen.» Am Mittag ortet das Technische Hilfswerk mit einem Kran eine zweite Leiche. Dem Bauplan des Hauses nach müssten es die Schlafzimmer gewesen sein.

Die beiden Toten konnten bis zum Montagnachmittag nicht geborgen werden. Das Gebäude durfte nicht betreten werden, Baustatiker hatten Bedenken, dass das Löschwasser die Decken aufgeweicht haben könnte. Die Brandursache war bis zum Nachmittag völlig unklar. Die örtliche Kriminalpolizei und Landeskriminalamt waren vor Ort.

