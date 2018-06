Rio de Janeiro (AFP) Der US-Musiker Bradford Lee Parker ist während eines Konzerts in Brasilien auf offener Bühne gestorben. Der 59-jährige Schlagzeuger der Diskoband Generation Esmeralda habe im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais einen Herzinfarkt erlitten, berichtete die Tageszeitung "O Globo" am Montag unter Berufung auf Angaben der Gruppe. Demnach brach Parker bei einem Auftritt in der Stadt Ubá am Sonntagmorgen über seinem Schlagzeug zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.