Taipeh (AFP) Bei einer Massenschlägerei in einem Werk des Apple-Zulieferers Foxconn sind rund 40 Menschen verletzt worden. An der Keilerei hätten sich rund 2000 Angestellte beteiligt, teilte das Mutterunternehmen Hon Hai am Montag in Taiwan mit. Der Vorfall habe sich in einem privat verwalteten Schlafsaal für Foxconn-Mitarbeiter in der nordchinesischen Stadt Taiyuan ereignet. Auslöser sei ein privater Streit zwischen mehreren Mitarbeitern gewesen, der offenbar nichts mit der Arbeit zu tun habe.

