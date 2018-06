Köln (AFP) Bill und Tom Kaulitz sind zurück in Deutschland: Die Tokio-Hotel-Zwillinge werden neben Dieter Bohlen in der neuen Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) sitzen, wie der Fernsehsender RTL am Montag in Köln mitteilte. Dafür unterbrechen die Musiker ihre schon länger dauernde kreative Pause und die Arbeiten am vierten Studioalbum von Tokio Hotel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.