Berlin (AFP) Das Bundeswirtschaftsministerium hat ernsthafte Vorbehalte gegen eine Fusion des Flugzeug- und Rüstungsriesen EADS mit dem britischen Konzern BAE Systems. Laut bisheriger Planung werde etwa der Anteil von EADS an dem neuen Unternehmen mit 60 Prozent beziffert, während "der tatsächliche Wert" näher an 70 Prozent liege, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums an den Bundestag, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. Es blieben zudem "gewichtige Fragen bezüglich der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit der Transaktion", hieß es in dem Dokument vom Freitag weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.