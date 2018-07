Brüssel (AFP) Banken sollen Provisionen für den Verkauf von Finanzprodukten nach dem Willen des Europaparlaments künftig an ihre Kunden weitergeben müssen. Das fordern die im EU-Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen in einem gemeinsamen Antrag, wie der Grünen-Finanzexperte im EU-Parlament, Sven Giegold, am Montag in Brüssel mitteilte. Der Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments stimmt am Mittwoch über eine Revision der Finanzmarktrichtlinie (Mifid) ab. Darin geht es auch um die Regeln für Beratung und Verkauf von Finanzprodukten.

