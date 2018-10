Berlin (AFP) Einzelhändler ignorieren gegenüber ihren Kunden häufig ihre Pflicht auf Gewährleistung. Bei einer Untersuchung in insgesamt 550 Läden von sechs Handelsketten seien nur 44 Prozent aller Verkäufer ihrer gesetzlichen Pflicht zur Gewährleistung nachgekommen und hätten reklamierte Waren zur Reparatur oder zum Umtausch zurückgenommen, teilt der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Montag in Berlin mit. "Viele Auskünfte waren diffus, oft waren sie irreführend und falsch", kommentierte vzbv-Vorstand Gerd Billen die Ergebnisse.

