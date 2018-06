Nürnberg (AFP) Private Altersvorsorge wird einer Studie zufolge von Menschen mit geringem Einkommen nur wenig betrieben. Nur 17 Prozent der Hartz-IV-Empfänger sorgen privat vor, wie es in einer am Montag vorgelegten Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) heißt. Unter ihnen befänden sich überdurchschnittlich häufig Aufstocker, also Erwerbstätige mit geringem Einkommen, die ergänzend Hartz IV beziehen.

