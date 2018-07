Berlin (dpa) - Die aktuellen Benzinpreise sämtlicher Tankstellen in Deutschland sollen schon bald für Autofahrer auf Smartphones in Echtzeit abrufbar sein. Berlins Verbraucherschutzminister Thomas Heilmann zeigte sich optimistisch, dass die zeitnahe Veröffentlichung der Preise im Gesetzespaket zur Preispolitik der Ölkonzerne geregelt wird. Die sogenannte Markttransparenzstelle der Bundesregierung soll ab 2013 die Benzinpreise der rund 14 700 Tankstellen in Deutschland sammeln, damit das Bundeskartellamt Wettbewerbsverstöße besser aufdecken kann.

