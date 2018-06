Tallinn (AFP) Vor der estnischen Hauptstadt Tallinn ist ein Öltanker auf Grund gelaufen. Die "Kyeema Spirit" habe sich am Montagmorgen östlich der Ostseeinsel Aegna an der Einfahrt zur Bucht von Tallinn festgefahren, teilte die estnische Küstenwache mit. Aus dem unter der Flagge der Bahamas fahrenden Schiff laufe Abwasser aus. Das Risiko einer Umweltverschmutzung bestehe aber nicht, und auch das Leben der Besatzung sei nicht in Gefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.