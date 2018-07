Paris (AFP) Nach dem Beschluss der in Frankreich mitregierenden Grünen, im Parlament gegen den Fiskalpakt zu stimmen, hat das Regierungslager den Fortbestand der Koalition mit den Sozialisten beschworen. Der Fraktionschef der Sozialisten, Bruno Le Roux, sagte am Montag dem Sender Europe 1, er wünsche sich einen Verbleib der beiden Grünen-Minister in der Regierung. "Sie leisten gute Arbeit." Der Grünen-Abgeordnete François de Rugy sagte dem Sender Canal+, es gebe keinen Zweifel an dem Verbleib der Minister in der Regierung. Am Fiskalpakt werde die Koalition nicht zerbrechen.

