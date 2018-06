Bordeaux (AFP) Vor einem Strafgericht in Bordeaux hat am Montag der Prozess gegen einen 48-Jährigen begonnen, der fast zehn Jahre lang eine französische Adelsfamilie vollkommen kontrolliert und sie um ihren gesamten Besitz gebracht haben soll. In dem Verfahren drohen dem von französischen Medien als "Guru" bezeichneten Thierry T. bis zu zehn Jahre Haft. Er muss sich unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Betrugs sowie Gewalt gegen eines seiner Opfer verantworten.

