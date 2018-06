Bobigny (AFP) Bei einer Schießerei in einem Vorort von Paris sind fünf junge Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Behörden lieferten sich zwei "Gruppen" aus zwei Stadtteilen von Bobigny am Sonntagabend eine gewaltsame Auseinandersetzung. Von den fünf Verletzten zwischen 17 und 25 Jahren wurden zwei durch Kugeln verletzt, sie wurden ins Krankenhaus gebracht, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Welche Verletzungen die anderen Beteiligten davontrugen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.