Paris (AFP) In Anwesenheit von dutzenden Betroffenen und ihren Verwandten hat am Montag in Paris der Prozess um den bisher größten Verstrahlungsskandal in Frankreich begonnen. Dabei geht es um fast 450 Krebspatienten, die zwischen 2001 und 2006 im Krankenhaus des ostfranzösischen Städtchens Epinal während ihrer Behandlung zum Teil stark überhöhte Strahlendosen erhalten hatten.

