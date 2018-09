Köln (SID) - Laut Sportwettenanbieter bwin hat Tabellenführer Bayern München am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg gute Chancen auf den fünften Sieg (Quote 12:10). Für einen Auswärtssieg der Wölfe zahlt das Unternehmen das 12-Fache des Einsatz zurück. Verfolger Eintracht Frankfurt ist beim Heimspiel gegen Meister Borussia Dortmund mit einer Quote von 41:10 nur Außenseiter. Ein Auswärtssieg des BVB ist mit einer Quote von 18,3:10 notiert.

Im Tabellenkeller hofft der VfB Stuttgart im Derby gegen 1899 Hoffenheim auf den ersten Saisonsieg. Für einen Sieg der Stuttgarter zahlt bwin das 1,75-Fache des Einsatzes zurück. Ein Auswärtssieg der Hoffenheimer ist mit einer Quote von 43,3:10 notiert. Der Hamburger SV will im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach weitere Punkte einfahren. Für einen Auswärtssieg des HSV steht die Quote bei 42,5:10.