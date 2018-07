Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 bangt vor dem Heimspiel am Mittwochabend (20.00 Uhr/Sky und Liga total!) gegen den 1. FC Nürnberg um den Einsatz von Artur Sobiech. Der polnische Stürmer hatte im Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag bei 1899 Hoffenheim (1:3) durch Überstreckung eine Kapselzerrung im hinteren rechten Kniegelenk erlitten. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Montag in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Sobiech hatte in der laufenden Saison in vier Bundesliga-Spielen zwei Tore erzielt.