Berlin (SID) - Bundesliga-Absteiger Hertha BSC muss mindestens drei Monate auf Innenverteidiger Maik Franz verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, hat sich der 31-Jährige am Samstag im Spiel beim 1. FC Kaiserslautern eine Gelenklippen- und knöcherne Pfannenverletzung in der rechten Schulter zugezogen. Franz wird bereits am Mittwoch in München an der lädierten Schulter operiert.

"Ich bin total am Boden zerstört. Diese Diagnose tut richtig weh. Erst die lange Kreuzbandverletzung, jetzt der nächste Tiefschlag. Das muss ich erst einmal verdauen", sagte Franz. Im vergangenen Dezember hatte der robuste Abwehrspieler einen Kreuzbandriss erlitten und daraufhin den Großteil der Saison verpasst.