Madrid (dpa) - Die für Sonntagabend angesetzte Partie in der ersten spanischen Fußball-Liga zwischen Rayo Vallecano und Real Madrid ist abgesagt worden. Das teilte Rayo-Präsident Raul Martin Presa mit. Im kleinen Stadion im Madrider Stadtteil Vallecas hatte die Flutlichtanlage nicht funktioniert.

Nach ersten Informationen sollen Kabel durchgeschnitten worden sein. Das Spiel soll voraussichtlich schon an diesem Montag nachgeholt werden. Dann will das schwach in die Saison gestartete Star-Ensemble mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona verkürzen. Beim Erzrivalen hatte sich Weltfußballer Lionel Messi beim 2:0-Sieg über den FC Granada einen Disput mit seinem Teamkollegen David Villa geliefert. «Spiel mir den Ball sofort zu!», herrschte der Argentinier den Fußball-Weltmeister kurz vor dem Halbzeitpfiff erbost an.

Villa, der erstmals seit seinem Schienbeinbruch im Dezember 2011 bei Barça wieder in der Startelf stand, verteidigte sich damit, dass er den Ball doch abgespielt habe. Aber Messi ließ sich davon nicht beeindrucken, sondern warf dem Stürmer grimmige Blicke zu. Der Torjäger war nach Medienberichten vom Sonntag sauer, weil ihm in dem Spiel am Vorabend nichts gelingen wollte und die Partie zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 stand.

Erst in der 87. Minute erzielte der eingewechselte Regisseur Xavi den erlösenden Treffer zum 1:0 für die Katalanen. In der Nachspielzeit kam Barça durch ein Eigentor von Borja Gómez noch zum 2:0. Damit verteidigte das Team von Trainer Tito Vilanova mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen die Tabellenführung in der Primera División.

Messi spielte nach der Partie seinen Disput mit Villa herunter. «So etwas kommt in einem Spiel schon mal vor», sagte er dem vereinseigenen Sender Barça TV. «Ich habe mit Villa überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, wir verstehen uns prima.» Auch Vilanova sah in dem Disput alles andere als ein Drama. «Ich finde es nicht schlecht, dass es dazu kam», betonte der Trainer. «Das zeigt, dass die Mannschaft unbedingt gewinnen will.»

Messi in Barça TV