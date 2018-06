London (AFP) Die britische Polizei sucht gemeinsam mit ihren französischen Kollegen nach einem 15-jährigen Mädchen, das sich offenbar zusammen mit ihrem doppelt so alten Mathe-Lehrer nach Frankreich abgesetzt hat. Überwachungskameras hätten die beiden in einem schwarzen Ford Fiesta auf einer Fähre vom britischen Dover in die französische Hafenstadt Calais beobachtet, teilte die Polizei der englischen Grafschaft Sussex am Montag mit. Die Suche nach Megan Stammers war demnach ausgelöst worden, als das Mädchen am Freitag nicht in ihrer Schule in Eastbourne im Südosten Englands erschienen war.

