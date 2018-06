New York (AFP) Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad hat das Vorgehen der im UN-Sicherheitsrat vertretenen westlichen Staaten gegen sein Land scharf verurteilt. Den USA, Frankreich und Großbritannien warf er am Montag bei der UN-Vollversammlung in New York vor, etwa mit ihrem Einsatz für internationale Sanktionen wegen des umstrittenen iranischen Atomprogramms "die Rechte und Freiheiten anderer Staaten" zu verletzen. "Das diskriminierende Vetoprivileg, das einige Mitglieder des Sicherheitsrats genießen, ist nicht gerechtfertigt", sagte Ahmadinedschad.

