Teheran (AFP) Im Iran ist der Sohn des früheren Präsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani festgenommen worden. Die Behörden nahmen Mehdi Haschemi am Montag bei seiner Rückkehr aus Großbritannien in Gewahrsam, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Zuvor sei er von der Staatsanwaltschaft mehrere Stunden lang verhört worden. Die Schwester Mehdi Haschemis, Faeseh Haschemi, war erst am Samstag inhaftiert worden.

