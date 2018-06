Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem recht guten Start in den Sommer bleibt die deutsche Wirtschaft nach Überzeugung der Bundesbank auf ihrem verhaltenen Wachstumskurs. Die industrielle Erzeugung habe im Juli spürbar zugenommen, erklärte die Notenbank in ihrem Monatsbericht. Dies spreche dafür, dass die deutsche Wirtschaft vorerst weiter wachsen werde, wenn auch nur langsam. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt dennoch durchwachsen. Im September sank der Ifo-Geschäftsklimaindex den fünften Monat in Folge.

