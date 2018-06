Coesfeld (dpa) - Gangster haben einen Geldautomaten im Münsterland gesprengt - und dabei gleich die ganze Bankfiliale in die Luft gejagt. Die gewaltige Detonation riss Bürger in Nottuln am frühen Morgen aus dem Schlaf, Trümmer flogen bis zu 80 Meter weit. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Polizei niemand. Die Explosion zerstörte die Geschäftsstelle der Bank komplett und beschädigte auch zwei Nachbarhäuser auf der anderen Straßenseite. Die Täter waren nach der Sprengung geflohen. Ob sie Geld mitgenommen haben, ist unklar.

