Beirut (AFP) Nach den gewalttätigen Protesten gegen den Anti-Islam-Film "Die Unschuld der Muslime" in der libanesischen Hafenstadt Tripoli müssen sich 45 Menschen vor der Justiz des Landes verantworten. Die Beschuldigten hätten eine Filiale der US-Imbisskette KFC angegriffen und in Brand gesetzt, hieß es am Montag in der Anklageschrift eines Militärgerichts. Zudem hätten sie libanesische Sicherheitskräfte mit Messern und Stöcken angegriffen und bedroht.

