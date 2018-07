London (dpa) - Bei einer auf den Flughafen Berlin-Schönefeld umgeleiteten Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair hat es den Verdacht auf einen technischen Defekt gegeben. Eine Kontrolllampe im Cockpit habe aufgeleuchtet, was die Crew zum Kurswechsel und vorzeitigen Landung in Berlin bewegt habe, teilte Ryanair mit. Das Flugzeug war auf dem Weg vom Londoner Flughafen Stansted in die slowakische Hauptstadt Bratislava. Das Flugzeug sei in Berlin sicher gelandet. Die Passagiere hätten ihre Reise mit einer Ersatzmaschine fortsetzen können, hieß es von Ryanair weiter.

