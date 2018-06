Bamako (AFP) Die malische Regierung und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) haben sich im Grundsatz auf die Bedingungen für einen Militäreinsatz in dem von Islamisten besetzten Norden Malis geeinigt. In den kommenden Tagen werde eine ECOWAS-Delegation in der Hauptstadt Bamako erwartet, um die Einigung zu formalisieren, erklärten die Verteidigungsminister Malis und der Elfenbeinküste am Sonntag nach einem Treffen mit dem malischen Übergangspräsidenten Dioncounda Traoré.

