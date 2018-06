Köln (dpa) - Der neue «Wetten, dass..?»-Moderator Markus Lanz will die Wetten wieder stärker in den Mittelpunkt der Show rücken. Knapp zwei Wochen vor der 200. Ausgabe von Europas größter TV-Show kündigte er in Köln eine Reihe moderater Veränderungen für «Wetten, dass..?» an. Statt fünf soll es künftig sechs Wetten geben. Außerdem bekommen die Wettkandidaten eine eigene Lounge. Seinen prominenten Gästen will sich Lanz in einer fahrbaren Talklounge nähern - und gegen einen Zuschauer aus der Halle zum Duell antreten.

