Islamabad (AFP) Der Fall der wegen Gotteslästerung angeklagten jungen pakistanischen Christin Rimsha wird an ein Jugendgericht übergeben. Grund sei ein medizinisches Gutachten, wonach sie erst 14 Jahre alt ist, erklärte ein örtlicher Richter am Montag. Der Anwalt eines Nachbars von Rimsha, der das Mädchen zunächst beschuldigt hatte, erhob Einspruch gegen das Gutachten. Er muss sich dazu aber jetzt an das Jugendgericht wenden.

